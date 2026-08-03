Angle nozzle short L2P Ø4mm / 30°

Características y ventajas
Sistema de sustitución rápida
  • Mantenimiento muy sencillo y configuración variable.
La boquilla está fabricada en plástico
  • Se evitan daños en superficies sensibles cuando la boquilla toca accidentalmente la superficie.
Especificaciones

Características técnicas

Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 134 x 46 x 22
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de instalaciones de producción como, por ejemplo, moldes de inyección, sistemas transportadores y de manipulación, etc.
  • Ideal para la limpieza en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
  • Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad