La boquilla angular desvía el chorro 90°, lo que la hace ideal para limpiar estructuras complejas, socavados y lugares con muchos rincones. Esta boquilla está fabricada en gran parte en plástico mediante el innovador proceso de impresión 3D. Se evitan así las limitaciones de los métodos de producción convencionales y la boquilla consigue un rendimiento de limpieza óptimo. La boquilla puede ampliarse fácilmente utilizando las extensiones disponibles por separado para boquillas angulares.