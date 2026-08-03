Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°
En la boquilla angular el chorro se desvía lateralmente 90°. Está especialmente indicada para limpiar estructuras complejas, socavados y lugares con muchos rincones.
La boquilla angular desvía el chorro 90°, lo que la hace ideal para limpiar estructuras complejas, socavados y lugares con muchos rincones. Esta boquilla está fabricada en gran parte en plástico mediante el innovador proceso de impresión 3D. Se evitan así las limitaciones de los métodos de producción convencionales y la boquilla consigue un rendimiento de limpieza óptimo. La boquilla puede ampliarse fácilmente utilizando las extensiones disponibles por separado para boquillas angulares.
Características y ventajas
Sistema de sustitución rápida
- Mantenimiento muy sencillo y configuración variable.
La boquilla está fabricada en plástico
- Se evitan daños en superficies sensibles cuando la boquilla toca accidentalmente la superficie.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|135 x 45 x 20
Campos de aplicación
- Para la limpieza de instalaciones de producción como, por ejemplo, moldes de inyección, sistemas transportadores y de manipulación, etc.
- Ideal para la limpieza en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
- Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad