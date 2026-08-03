Perfectos para la limpieza del equipamiento de actividades al aire libre: los accesorios de la bolsa Adventure, perfectamente adaptados para su uso con las limpiadoras de baja presión Kärcher OC 3 y OC 4, son ideales para quienes buscan una solución de limpieza a fondo y al mismo tiempo delicada en cualquier lugar. La Multi Jet reúne 4 tipos de chorro en una sola boquilla, que se ajustan cómodamente girando el cabezal de boquilla. Si el depósito de agua no es suficiente, se puede utilizar agua de otras fuentes, como un bidón, un cubo o un arroyo, gracias a la manguera de aspiración. El versátil cepillo para fregado se monta directamente en la pistola y elimina la suciedad resistente rápidamente y a fondo. La bolsa incluida de tejido hidrófobo sirve para tener bien ordenados los accesorios y también tiene espacio para otros accesorios pequeños. Los accesorios incluidos son compatibles con las limpiadoras de baja presión de Kärcher OC 3, OC 3 Plus y OC 4. La manguera de aspiración no es compatible con el modelo OC 3 Foldable.