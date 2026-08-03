Bolsa de accesorios Adventure
El complemento ideal para las limpiadoras de baja presión de Kärcher: con la bolsa de accesorios Adventure, se puede limpiar sin problemas el equipamiento de actividades al aire libre en cualquier lugar gracias a los accesorios específicos.
Perfectos para la limpieza del equipamiento de actividades al aire libre: los accesorios de la bolsa Adventure, perfectamente adaptados para su uso con las limpiadoras de baja presión Kärcher OC 3 y OC 4, son ideales para quienes buscan una solución de limpieza a fondo y al mismo tiempo delicada en cualquier lugar. La Multi Jet reúne 4 tipos de chorro en una sola boquilla, que se ajustan cómodamente girando el cabezal de boquilla. Si el depósito de agua no es suficiente, se puede utilizar agua de otras fuentes, como un bidón, un cubo o un arroyo, gracias a la manguera de aspiración. El versátil cepillo para fregado se monta directamente en la pistola y elimina la suciedad resistente rápidamente y a fondo. La bolsa incluida de tejido hidrófobo sirve para tener bien ordenados los accesorios y también tiene espacio para otros accesorios pequeños. Los accesorios incluidos son compatibles con las limpiadoras de baja presión de Kärcher OC 3, OC 3 Plus y OC 4. La manguera de aspiración no es compatible con el modelo OC 3 Foldable.
Características y ventajas
Multi Jet 4 en 1Reúne 4 tipos de chorro (concentrado, plano, nebulizador y de riego) en una sola boquilla, que se ajustan cómodamente girando el cabezal de boquilla.
Manguera de aspiraciónSi el depósito de agua no es suficiente, la manguera de aspiración permite utilizar el agua de fuentes alternativas, como un bidón, un cubo o un arroyo, de manera sencilla.
Cepillo para fregadoEl versátil cepillo para fregado se puede montar directamente en la pistola y elimina la suciedad resistente rápidamente y a fondo.
Bolsillo de accesorios
- De tejido hidrófobo y lavable en la lavadora; ideal para el uso fuera de casa.
- Todos los accesorios se guardan en un solo lugar y además ofrece espacio extra para equipamiento de actividades al aire libre.
- En combinación con la Kärcher OC 4, la bolsa se puede guardar en el depósito de agua vacío.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|220 x 220 x 100
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Bicicletas
- Mascotas / perros
- Zapatos / calzado de senderismo
- Equipamiento deportivo (tabla de surf, kayak, tabla de paddle surf)
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Jardineras