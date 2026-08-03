Boquilla de aspiración estrecha de 170 mm (blanca) para WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8
El accesorio perfecto para ventanas con travesaños y otras superficies de ventana estrechas: la boquilla de aspiración estrecha de 170 milímetros de ancho para los modelos WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8.
La boquilla de aspiración estrecha para los modelos WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8, con un ancho de 170 milímetros, es especialmente idónea para ventanas con travesaños y otras zonas estrechas que resulta difícil o incluso imposible limpiar con boquillas aspiradoras más anchas.
Características y ventajas
Labio de secado Xtra!Flex®
- El labio de secado de silicona Xtra!Flex®, con su innovadora tecnología, flexibiliza aún más la limpieza, ya que es ideal para usar cerca del suelo y por los bordes.
- El largo labio de silicona permite que se retire de una sola vez y hace que la limpiadora de cristales con batería sea aún más flexible.
Forma estrecha
- Ideal para ventanas con travesaños u otras zonas estrechas.
De fácil sustitución
- Las boquillas aspiradoras se cambian con facilidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|172 x 98 x 41
Campos de aplicación
- Ventana con travesaños
- Superficies lisas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos
- Baldosas
- Mamparas de ducha/bañeras
- Superficies de trabajo de la cocina
- Condensación
- Plantas solares / Paneles solares para balcón