Boquilla de aspiración estrecha de 170 mm (blanca) para WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8

El accesorio perfecto para ventanas con travesaños y otras superficies de ventana estrechas: la boquilla de aspiración estrecha de 170 milímetros de ancho para los modelos WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8.

La boquilla de aspiración estrecha para los modelos WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8, con un ancho de 170 milímetros, es especialmente idónea para ventanas con travesaños y otras zonas estrechas que resulta difícil o incluso imposible limpiar con boquillas aspiradoras más anchas.

Características y ventajas
Labio de secado Xtra!Flex®
  • El labio de secado de silicona Xtra!Flex®, con su innovadora tecnología, flexibiliza aún más la limpieza, ya que es ideal para usar cerca del suelo y por los bordes.
  • El largo labio de silicona permite que se retire de una sola vez y hace que la limpiadora de cristales con batería sea aún más flexible.
Forma estrecha
  • Ideal para ventanas con travesaños u otras zonas estrechas.
De fácil sustitución
  • Las boquillas aspiradoras se cambian con facilidad.
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 172 x 98 x 41
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Ventana con travesaños
  • Superficies lisas
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Espejos
  • Baldosas
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Condensación
  • Plantas solares / Paneles solares para balcón
Accesorios