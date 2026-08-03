La boquilla de aspiración estrecha para los modelos WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8, con un ancho de 170 milímetros, es especialmente idónea para ventanas con travesaños y otras zonas estrechas que resulta difícil o incluso imposible limpiar con boquillas aspiradoras más anchas.