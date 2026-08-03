La boquilla de chorro plano larga de Kärcher es idónea para aplicaciones abrasivas durante la limpieza con hielo seco de componentes, moldes de inyección o también robots cortacésped. Permite eliminar sin esfuerzo incrustaciones resistentes, pinturas, aceites, lubricantes y hollín. La boquilla de chorro plano, realizada en aluminio resistente y acero inoxidable, permite el giro en la pistola y es extremadamente fácil de manejar gracias a un inteligente sistema de cambio rápido.