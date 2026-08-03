Boquilla de chorro plano larga, Ø 4 mm
Boquilla de chorro plano larga, robusta y giratoria para el empleo con peletizadores de Kärcher. Con sistema de cambio rápido y especialmente adecuada para aplicaciones abrasivas.
La boquilla de chorro plano larga de Kärcher es idónea para aplicaciones abrasivas durante la limpieza con hielo seco de componentes, moldes de inyección o también robots cortacésped. Permite eliminar sin esfuerzo incrustaciones resistentes, pinturas, aceites, lubricantes y hollín. La boquilla de chorro plano, realizada en aluminio resistente y acero inoxidable, permite el giro en la pistola y es extremadamente fácil de manejar gracias a un inteligente sistema de cambio rápido.
Características y ventajas
Contorno de chorro largo y abrasivo
- Eliminación sin esfuerzo incluso de sedimentos muy resistentes gracias a su elevado rendimiento.
Sistema de sustitución rápida
- Mantenimiento muy sencillo y configuración variable.
Construcción robusta y de larga vida útil
- Diseño de alta calidad de acero inoxidable y aluminio.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
- Limpieza de moldes de fundición y herramientas de fundición
- Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad
- Para la eliminación de pintura de componentes de máquinas
- Para limpiar equipos de jardín y robots cortacésped