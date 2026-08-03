Boquilla de chorro plano larga, Ø 4 mm

Boquilla de chorro plano larga, robusta y giratoria para el empleo con peletizadores de Kärcher. Con sistema de cambio rápido y especialmente adecuada para aplicaciones abrasivas.

La boquilla de chorro plano larga de Kärcher es idónea para aplicaciones abrasivas durante la limpieza con hielo seco de componentes, moldes de inyección o también robots cortacésped. Permite eliminar sin esfuerzo incrustaciones resistentes, pinturas, aceites, lubricantes y hollín. La boquilla de chorro plano, realizada en aluminio resistente y acero inoxidable, permite el giro en la pistola y es extremadamente fácil de manejar gracias a un inteligente sistema de cambio rápido.

Características y ventajas
Contorno de chorro largo y abrasivo
  • Eliminación sin esfuerzo incluso de sedimentos muy resistentes gracias a su elevado rendimiento.
Sistema de sustitución rápida
  • Mantenimiento muy sencillo y configuración variable.
Construcción robusta y de larga vida útil
  • Diseño de alta calidad de acero inoxidable y aluminio.
Especificaciones

Características técnicas

Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Ideal para la limpieza en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
  • Limpieza de moldes de fundición y herramientas de fundición
  • Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad
  • Para la eliminación de pintura de componentes de máquinas
  • Para limpiar equipos de jardín y robots cortacésped