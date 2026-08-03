La boquilla de chorro plano larga de Kärcher es idónea para aplicaciones abrasivas durante la limpieza con hielo seco de componentes, moldes de inyección o también robots cortacésped. Elimina incrustaciones resistentes, pero también pinturas, aceites y lubricantes u hollín sin problemas. Esta boquilla de aluminio y acero inoxidable es muy robusta y se puede girar en la pistola. El sistema inteligente de cambio rápido hace que el manejo de la boquilla de chorro plano sea extremadamente fácil y cómodo.