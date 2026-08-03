Boquilla de chorro plano larga, Ø 5mm
Boquilla de chorro plano larga y robusta para el uso con peletizadores de Kärcher, giratoria en la pistola. Con sistema de cambio rápido, especialmente adecuada para aplicaciones abrasivas.
La boquilla de chorro plano larga de Kärcher es idónea para aplicaciones abrasivas durante la limpieza con hielo seco de componentes, moldes de inyección o también robots cortacésped. Elimina incrustaciones resistentes, pero también pinturas, aceites y lubricantes u hollín sin problemas. Esta boquilla de aluminio y acero inoxidable es muy robusta y se puede girar en la pistola. El sistema inteligente de cambio rápido hace que el manejo de la boquilla de chorro plano sea extremadamente fácil y cómodo.
Características y ventajas
Contorno de chorro largo y abrasivo
- Eliminación sin esfuerzo incluso de sedimentos muy resistentes gracias a su elevado rendimiento.
Sistema de sustitución rápida
- Mantenimiento muy sencillo y configuración variable.
Construcción robusta y de larga vida útil
- Diseño de alta calidad de acero inoxidable y aluminio.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|252 x 40 x 22
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
- Limpieza de moldes de fundición y herramientas de fundición
- Para limpiar máquinas, componentes de motores, formas y superficies de estanqueidad
- Para la eliminación de pintura de componentes de máquinas
- Para limpiar equipos de jardín y robots cortacésped