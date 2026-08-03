Boquilla para suelos intercambiable, DN 35, ancho de 280 mm, con gancho de estacionamiento, apta para superficies textiles y duras

Boquilla para suelos intercambiable de plástico con un ancho de 280 mm y un diámetro nominal de DN 35 para la limpieza de superficies textiles y duras. Equipada con un práctico gancho de estacionamiento.