Con un máx. de 180 bar / 18 MPa de presión de trabajo y una temperatura del agua de 60 °C, la nueva boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 028) despliega toda su potencia. Gracias al chorro concentrado giratorio, es posible un poder de limpieza 10 veces mayor. Además, proporciona un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior. Se han reducido al mínimo las pérdidas internas de rendimiento y se ha mejorado enormemente la calidad del chorro. Y la boquilla cerámica y el anillo de cerámica permiten una vida útil extremadamente larga.