La cadena para la espada de 30 centímetros de longitud de la motosierra telescópica a batería CNS 18-30 Battery se coloca fácilmente sin herramientas gracias al sencillo sistema de tensado de las cadenas. Garantiza un rendimiento de corte óptimo en cualquier momento y es excepcionalmente duradera y de aplicación muy versátil. Además, el nivel de vibraciones de esta cadena con retroceso mínimo es sorprendentemente bajo.