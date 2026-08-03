Cadena CNS 18-30 Battery
la cadena para la espada de 30 cm de longitud de la motosierra con funcionamiento por batería CNS 18-30 Battery proporciona un corte de la mejor calidad en todo momento. Fácilmente intercambiable sin herramientas gracias al sistema de tensado de las cadenas.
La cadena para la espada de 30 centímetros de longitud de la motosierra telescópica a batería CNS 18-30 Battery se coloca fácilmente sin herramientas gracias al sencillo sistema de tensado de las cadenas. Garantiza un rendimiento de corte óptimo en cualquier momento y es excepcionalmente duradera y de aplicación muy versátil. Además, el nivel de vibraciones de esta cadena con retroceso mínimo es sorprendentemente bajo.
Características y ventajas
Cadena de gran calidad
- Se obtienen siempre cortes de la mejor calidad gracias a las motosierras de Kärcher.
Cambio de cadenas sin herramientas
- Para un cambio de la cadena sin esfuerzo.
Efecto de retroceso mínimo
- Con un retroceso mínimo y una gran potencia.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|plata
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|430 x 35 x 5
Campos de aplicación
- Árboles
- Ramas
- Leña