Cadena CNS 36-35 Battery
Proporciona en todo momento cortes de la mejor calidad: la cadena para espadas de 35 cm de longitud de la motosierra con funcionamiento por batería CNS 36-35 Battery. Con un efecto de retroceso mínimo y un sistema de tensado de cadenas que no requiere herramientas.
La cadena para la espada de 35 centímetros de longitud de la motosierra a batería CNS 36-35 Battery se coloca fácilmente sin herramientas gracias al sencillo sistema de tensado de las cadenas. Garantiza un rendimiento de corte óptimo en cualquier momento y es excepcionalmente duradera y de aplicación muy versátil. Además, el nivel de vibraciones de esta cadena con retroceso mínimo es sorprendentemente bajo.
Características y ventajas
Cadena de gran calidad
- Se obtienen siempre cortes de la mejor calidad gracias a las motosierras de Kärcher.
Cambio de cadenas sin herramientas
- Para un cambio de la cadena sin esfuerzo.
Efecto de retroceso mínimo
- Con un retroceso mínimo y una gran potencia.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|plata
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|480 x 35 x 5
Campos de aplicación
- Árboles
- Ramas
- Leña