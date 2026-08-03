Cadena CNS 36-35 Battery

Proporciona en todo momento cortes de la mejor calidad: la cadena para espadas de 35 cm de longitud de la motosierra con funcionamiento por batería CNS 36-35 Battery. Con un efecto de retroceso mínimo y un sistema de tensado de cadenas que no requiere herramientas.

La cadena para la espada de 35 centímetros de longitud de la motosierra a batería CNS 36-35 Battery se coloca fácilmente sin herramientas gracias al sencillo sistema de tensado de las cadenas. Garantiza un rendimiento de corte óptimo en cualquier momento y es excepcionalmente duradera y de aplicación muy versátil. Además, el nivel de vibraciones de esta cadena con retroceso mínimo es sorprendentemente bajo.

Características y ventajas
Cadena de gran calidad
  • Se obtienen siempre cortes de la mejor calidad gracias a las motosierras de Kärcher.
Cambio de cadenas sin herramientas
  • Para un cambio de la cadena sin esfuerzo.
Efecto de retroceso mínimo
  • Con un retroceso mínimo y una gran potencia.
Especificaciones

Características técnicas

Color plata
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 480 x 35 x 5
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Árboles
  • Ramas
  • Leña