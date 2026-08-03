Carrito de bombonas
Ideal como complemento a los sistemas de chorro de hielo seco con proceso de líquido a pellet: carrito de bombonas para el transporte seguro de bombonas de CO₂ convencionales.
El práctico carro para bombonas facilita el transporte de todas las bombonas comerciales de CO₂ de hasta 230 milímetros de diámetro. Por lo tanto, es un complemento ideal a los sistemas de chorro de hielo seco de Kärcher con el procedimiento de líquido a pellet.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|10,3