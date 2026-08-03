Carro de agua WT 12 l
El carro de 12 l de agua, como depósito de agua y base móvil, es el complemento perfecto para la hidrolimpiadora a media presión a batería OC 6-18, que está disponible por separado.
¿No hay toma de agua? ¡No hay ningún problema! Con el carro de 12 l de agua WT se dispone siempre de agua ahí donde se debe limpiar: fuera del hogar, en el aparcamiento del monte tras una ruta con la bici de montaña o cómodamente sin toma de agua al limpiar en el entorno de la casa. El depósito de agua, como carro con grandes ruedas y asa telescópica extensible, es el complemento perfecto para la hidrolimpiadora a media presión a batería OC 6-18 disponible por separado. Como base móvil, el carro de agua permite un transporte cómodo y ergonómico. El depósito de agua puede llenarse en casa y transportarse en el vehículo fácilmente. Totalmente estanco gracias al tapón de rosca.
Características y ventajas
Limpiadora portátil y autónoma
- El carro de 12 l de agua permite la limpieza fuera del hogar también sin conexión de agua.
- El llenado del depósito es suficiente para 3-5 bicicletas o varios objetos, como sillas de jardín o de camping, con una suciedad intensa.
- El depósito de agua puede llenarse cómodamente en casa. Estanco gracias al tapón de rosca.
Excelente movilidad sobre grandes ruedas y con una altura de empuñadura ergonómica
- Ruedas grandes para un transporte seguro y cómodo en terrenos accidentados o caminos de jardín, así como en escaleras y descansillos.
- El asa telescópica de aluminio puede extenderse para un cómodo transporte. Una vez replegada, permite el almacenamiento en poco espacio.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|3,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|4,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|306 x 322 x 586