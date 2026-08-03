Carro de agua WT 12 l

El carro de 12 l de agua, como depósito de agua y base móvil, es el complemento perfecto para la hidrolimpiadora a media presión a batería OC 6-18, que está disponible por separado.

¿No hay toma de agua? ¡No hay ningún problema! Con el carro de 12 l de agua WT se dispone siempre de agua ahí donde se debe limpiar: fuera del hogar, en el aparcamiento del monte tras una ruta con la bici de montaña o cómodamente sin toma de agua al limpiar en el entorno de la casa. El depósito de agua, como carro con grandes ruedas y asa telescópica extensible, es el complemento perfecto para la hidrolimpiadora a media presión a batería OC 6-18 disponible por separado. Como base móvil, el carro de agua permite un transporte cómodo y ergonómico. El depósito de agua puede llenarse en casa y transportarse en el vehículo fácilmente. Totalmente estanco gracias al tapón de rosca.

Características y ventajas
Limpiadora portátil y autónoma
  • El carro de 12 l de agua permite la limpieza fuera del hogar también sin conexión de agua.
  • El llenado del depósito es suficiente para 3-5 bicicletas o varios objetos, como sillas de jardín o de camping, con una suciedad intensa.
  • El depósito de agua puede llenarse cómodamente en casa. Estanco gracias al tapón de rosca.
Excelente movilidad sobre grandes ruedas y con una altura de empuñadura ergonómica
  • Ruedas grandes para un transporte seguro y cómodo en terrenos accidentados o caminos de jardín, así como en escaleras y descansillos.
  • El asa telescópica de aluminio puede extenderse para un cómodo transporte. Una vez replegada, permite el almacenamiento en poco espacio.
Especificaciones

Características técnicas

Color antracita
Peso (kg) 3,3
Peso (con embalaje) (kg) 4,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 306 x 322 x 586