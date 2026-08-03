¿No hay toma de agua? ¡No hay ningún problema! Con el carro de 12 l de agua WT se dispone siempre de agua ahí donde se debe limpiar: fuera del hogar, en el aparcamiento del monte tras una ruta con la bici de montaña o cómodamente sin toma de agua al limpiar en el entorno de la casa. El depósito de agua, como carro con grandes ruedas y asa telescópica extensible, es el complemento perfecto para la hidrolimpiadora a media presión a batería OC 6-18 disponible por separado. Como base móvil, el carro de agua permite un transporte cómodo y ergonómico. El depósito de agua puede llenarse en casa y transportarse en el vehículo fácilmente. Totalmente estanco gracias al tapón de rosca.