Cepillos cilíndricos, cerdas estándar, negros, CV 30/1
Cepillos cilíndricos blandos con 277 mm de longitud y cerdas estándar negras de poliamida para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 30/1 de Kärcher.
Cepillos cilíndricos con 277 mm de longitud para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 30/1. El cilindro está equipado con cerdas de poliamida blandas y negras de 10 mm de longitud. Diámetro de las cerdas: 0,25 mm.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud del cepillo (mm)
|277
|Grado de resistencia
|semiduro
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|277 x 61 x 61