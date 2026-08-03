Cinta de cerdas

Cinta de cerdas de nailon para cambiar rápidamente las cerdas gastadas del eliminador de malas hierbas WRE 4 Battery.

En solo pocos pasos es posible cambiar las cerdas gastadas del WRE 4 Battery, sin necesidad de herramientas. La cinta de cerdas está fabricada en nailon, que protege las superficies. Para una eliminación eficaz de malas hierbas y musgo.

Características y ventajas
Cerdas de nailon
  • Delicadas con la superficie, eficaces contra las malas hierbas.
Cambio de cepillos sin herramientas
  • Para un cambio sencillo de la cinta de cerdas gastada.
Especificaciones

Características técnicas

Color antracita
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 311 x 75 x 18
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Musgo
  • Malas hierbas