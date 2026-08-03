Cinta de cerdas
Cinta de cerdas de nailon para cambiar rápidamente las cerdas gastadas del eliminador de malas hierbas WRE 4 Battery.
En solo pocos pasos es posible cambiar las cerdas gastadas del WRE 4 Battery, sin necesidad de herramientas. La cinta de cerdas está fabricada en nailon, que protege las superficies. Para una eliminación eficaz de malas hierbas y musgo.
Características y ventajas
Cerdas de nailon
- Delicadas con la superficie, eficaces contra las malas hierbas.
Cambio de cepillos sin herramientas
- Para un cambio sencillo de la cinta de cerdas gastada.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|311 x 75 x 18
Campos de aplicación
- Musgo
- Malas hierbas