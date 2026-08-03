Cubo amarillo para Premium Trolleys 4 L

Cubo amarillo de 4 l con sistema de limpieza codificado por colores. El nivel de llenado puede leerse en las marcas. Se puede utilizar en todos los carros de limpieza.

Especificaciones

Características técnicas

Peso sin accesorios (kg) 0,3
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 170 x 260 x 200
Campos de aplicación
  • Superficies - limpieza en húmedo
  • Superficies de sanitarios - limpieza en húmedo
Accesorios