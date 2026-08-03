Cubo amarillo para Premium Trolleys 4 L
Cubo amarillo de 4 l con sistema de limpieza codificado por colores. El nivel de llenado puede leerse en las marcas. Se puede utilizar en todos los carros de limpieza.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso sin accesorios (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|170 x 260 x 200
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Superficies - limpieza en húmedo
- Superficies de sanitarios - limpieza en húmedo