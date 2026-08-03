Cubo rojo para Premium Trolleys 4 L
Adecuado para todos los carros de limpieza de Kärcher: cubo rojo de 4 l con sistema de limpieza codificado por colores. Es posible leer fácilmente el nivel de llenado gracias a las marcas.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso sin accesorios (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|170 x 260 x 200
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Superficies - limpieza en húmedo
- Superficies de sanitarios - limpieza en húmedo