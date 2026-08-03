Cubo rojo para Premium Trolleys 4 L

Adecuado para todos los carros de limpieza de Kärcher: cubo rojo de 4 l con sistema de limpieza codificado por colores. Es posible leer fácilmente el nivel de llenado gracias a las marcas.

Especificaciones

Características técnicas

Peso sin accesorios (kg) 0,3
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 170 x 260 x 200
Campos de aplicación
  • Superficies - limpieza en húmedo
  • Superficies de sanitarios - limpieza en húmedo
Accesorios