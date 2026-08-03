Cuchilla LMO 18-33 Battery
Bastan unas pocas operaciones para montar la cuchilla de acero de gran calidad para cortacéspedes en el LMO 18-33 Battery. Con una anchura de corte de 33 cm consigue unos resultados de corte limpios.
Un césped perfecto necesita un corte perfecto. Y para ello hacen falta las cuchillas adecuadas. La cuchilla para cortacéspedes para el LMO 18-33 Battery, con una anchura de corte de 33 centímetros, consigue la altura de corte deseada incluso en los puntos más complicados del jardín. Dado que la cuchilla de acero de gran calidad presenta un afilado óptimo, no quedan briznas de hierba hilachosas ni irregularidades. De este modo, el cortacésped a batería proporciona un resultado de corte fiable e impecable. Si toca cambiar la cuchilla, bastan unas pocas operaciones en un solo tornillo y ya se puede seguir trabajando: en el prado y en el césped, para disfrutar del aroma único que desprende la hierba recién cortada.
Características y ventajas
Cuchilla de acero extraafilada
- El empleo de acero de gran calidad proporciona un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas.
Sencilla sustitución de la cuchilla
- Bastan unas pocas operaciones en un solo tornillo para sustituir la cuchilla.
Forma eficaz
- Gracias a la bien diseñada forma de la cuchilla, la hierba cortada pasa a la cesta colectora sin dejar restos.
Accesorios que se complementan a la perfección
- La cuchilla para cortacéspedes es ideal para el cortacésped a batería LMO 18-33 Battery.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho de corte (cm)
|33
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|330 x 55 x 11
Campos de aplicación
- Césped