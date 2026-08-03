Un césped perfecto necesita un corte perfecto. Y para ello hacen falta las cuchillas adecuadas. La cuchilla para cortacéspedes para el LMO 18-33 Battery, con una anchura de corte de 33 centímetros, consigue la altura de corte deseada incluso en los puntos más complicados del jardín. Dado que la cuchilla de acero de gran calidad presenta un afilado óptimo, no quedan briznas de hierba hilachosas ni irregularidades. De este modo, el cortacésped a batería proporciona un resultado de corte fiable e impecable. Si toca cambiar la cuchilla, bastan unas pocas operaciones en un solo tornillo y ya se puede seguir trabajando: en el prado y en el césped, para disfrutar del aroma único que desprende la hierba recién cortada.