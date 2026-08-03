Cuchilla LMO 2-18
Bastan unos pocos pasos para montar la cuchilla de acero de gran calidad para cortacésped en el cortacésped a batería LMO 2-18. Con una anchura de corte de 32 cm consigue unos resultados de corte limpios.
Un césped perfecto empieza por un corte perfecto. Y para ello hacen falta la cuchilla adecuada. La cuchilla para cortacéspedes para el LMO 2-18, con una anchura de corte de 32 centímetros, consigue la altura de corte deseada incluso en los puntos más complicados del jardín. La cuchilla de acero extraafilado de alta calidad no deja briznas de hierba deshilachadas ni golpes. De este modo, el cortacésped a batería ofrece unos resultados de corte perfectos y fiables. Si es el momento de cambiar la cuchilla del cortacésped, solo hay que seguir unos pocos pasos para seguir trabajando y disfrutando del olor único de la hierba recién cortada.
Características y ventajas
Cuchilla de acero extraafilada
- El empleo de acero de gran calidad proporciona un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas.
Sencilla sustitución de la cuchilla
- Bastan unas pocas operaciones en un solo tornillo para sustituir la cuchilla.
Forma eficaz
- Gracias a la forma de la cuchilla bien diseñada, la hierba cortada pasa a la cesta colectora.
Accesorios que se complementan a la perfección
- La cuchilla para cortacésped es ideal para el cortacésped a batería LMO 2-18.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho de corte (cm)
|32
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|316 x 67 x 10
Campos de aplicación
- Césped