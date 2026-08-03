Un césped perfecto empieza por un corte perfecto. Y para ello hacen falta la cuchilla adecuada. La cuchilla para cortacéspedes para el LMO 2-18, con una anchura de corte de 32 centímetros, consigue la altura de corte deseada incluso en los puntos más complicados del jardín. La cuchilla de acero extraafilado de alta calidad no deja briznas de hierba deshilachadas ni golpes. De este modo, el cortacésped a batería ofrece unos resultados de corte perfectos y fiables. Si es el momento de cambiar la cuchilla del cortacésped, solo hay que seguir unos pocos pasos para seguir trabajando y disfrutando del olor único de la hierba recién cortada.