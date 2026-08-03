Cuchilla LMO 3-18
La cuchilla, con una anchura de corte de 34 cm, es perfecta para su uso en el cortacésped a batería LMO 3-18, con el que proporciona unos resultados de corte excelentes.
La cuchilla de acero extraafilada del cortacésped a batería LMO 3-18 no deja briznas de hierba deshilachadas. Con una anchura de corte de 34 centímetros, corta limpiamente el césped y no deja irregularidades ni siquiera en los puntos más complicados. Con un pequeño esfuerzo, la cuchilla de acero corta con precisión la altura de cada brizna de hierba y ofrece así un excelente resultado de corte. Si es el momento de cambiar la cuchilla, se requieren tan solo unos pocos pasos para seguir trabajando en el verde intenso. Gracias a la forma de la cuchilla bien diseñada, la hierba cortada pasa a la cesta colectora. Así, sí es divertido cortar el césped.
Características y ventajas
Cuchilla de acero extraafilada
- El empleo de acero de gran calidad proporciona un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas.
Sencilla sustitución de la cuchilla
- Bastan unas pocas operaciones en un solo tornillo para sustituir la cuchilla.
Forma eficaz
- Gracias a la forma de la cuchilla bien diseñada, la hierba cortada pasa a la cesta colectora.
Accesorios que se complementan a la perfección
- La cuchilla para cortacésped es ideal para el cortacésped a batería LMO 3-18.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho de corte (cm)
|34
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|335 x 68 x 14
Campos de aplicación
- Césped