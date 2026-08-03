La cuchilla de acero extraafilada del cortacésped a batería LMO 3-18 no deja briznas de hierba deshilachadas. Con una anchura de corte de 34 centímetros, corta limpiamente el césped y no deja irregularidades ni siquiera en los puntos más complicados. Con un pequeño esfuerzo, la cuchilla de acero corta con precisión la altura de cada brizna de hierba y ofrece así un excelente resultado de corte. Si es el momento de cambiar la cuchilla, se requieren tan solo unos pocos pasos para seguir trabajando en el verde intenso. Gracias a la forma de la cuchilla bien diseñada, la hierba cortada pasa a la cesta colectora. Así, sí es divertido cortar el césped.