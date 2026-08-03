Cuchilla LMO 3-18

La cuchilla, con una anchura de corte de 34 cm, es perfecta para su uso en el cortacésped a batería LMO 3-18, con el que proporciona unos resultados de corte excelentes.

La cuchilla de acero extraafilada del cortacésped a batería LMO 3-18 no deja briznas de hierba deshilachadas. Con una anchura de corte de 34 centímetros, corta limpiamente el césped y no deja irregularidades ni siquiera en los puntos más complicados. Con un pequeño esfuerzo, la cuchilla de acero corta con precisión la altura de cada brizna de hierba y ofrece así un excelente resultado de corte. Si es el momento de cambiar la cuchilla, se requieren tan solo unos pocos pasos para seguir trabajando en el verde intenso. Gracias a la forma de la cuchilla bien diseñada, la hierba cortada pasa a la cesta colectora. Así, sí es divertido cortar el césped.

Características y ventajas
Cuchilla de acero extraafilada
  • El empleo de acero de gran calidad proporciona un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas.
Sencilla sustitución de la cuchilla
  • Bastan unas pocas operaciones en un solo tornillo para sustituir la cuchilla.
Forma eficaz
  • Gracias a la forma de la cuchilla bien diseñada, la hierba cortada pasa a la cesta colectora.
Accesorios que se complementan a la perfección
  • La cuchilla para cortacésped es ideal para el cortacésped a batería LMO 3-18.
Especificaciones

Características técnicas

Ancho de corte (cm) 34
Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 335 x 68 x 14
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Césped