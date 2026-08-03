EASY!Force Ex
Homologada para zonas con riesgo de explosión, diseñada para trabajar sin cansancio: la pistola de alta presión EASY!Force reduce la fuerza de retención a cero utilizando la fuerza de retroceso del chorro de alta presión.
Segura, muy cómoda y con una larga vida útil: la nueva pistola de alta presión EASY!Force convence también en toda la gama por el uso en zonas protegidas contra explosiones. Su válvula totalmente cerámica garantiza una vida útil hasta cinco veces más larga en comparación con otras pistolas de alta presión del mercado. Al mismo tiempo, la pistola de alta presión EASY!Force permite trabajar sin cansancio, ya que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario.
Especificaciones
Características técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|300
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,6