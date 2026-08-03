Segura, muy cómoda y con una larga vida útil: la nueva pistola de alta presión EASY!Force convence también en toda la gama por el uso en zonas protegidas contra explosiones. Su válvula totalmente cerámica garantiza una vida útil hasta cinco veces más larga en comparación con otras pistolas de alta presión del mercado. Al mismo tiempo, la pistola de alta presión EASY!Force permite trabajar sin cansancio, ya que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario.