La pistola de alta presión EASY!Force apta para el sector alimentario reduce prácticamente a cero la fuerza de retención para el usuario aprovechando la fuerza de retroceso del chorro de alta presión. La bola y el asiento de su válvula son de cerámica muy robusta y resisten cualquier partícula extraña imaginable. La válvula totalmente cerámica proporciona una vida útil hasta cinco veces más larga en comparación con otras pistolas de alta presión.