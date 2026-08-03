EASY!Force Food
Perfecta para el sector alimentario: la pistola de alta presión EASY!Force con válvula totalmente cerámica permite trabajar sin cansancio, ya que el usuario prácticamente no tiene que hacer ninguna fuerza de retención.
La pistola de alta presión EASY!Force apta para el sector alimentario reduce prácticamente a cero la fuerza de retención para el usuario aprovechando la fuerza de retroceso del chorro de alta presión. La bola y el asiento de su válvula son de cerámica muy robusta y resisten cualquier partícula extraña imaginable. La válvula totalmente cerámica proporciona una vida útil hasta cinco veces más larga en comparación con otras pistolas de alta presión.
Especificaciones
Características técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|300
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,7