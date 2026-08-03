eco!Booster impresiona con un rendimiento en superficie un 50 % mayor que la boquilla de alto rendimiento de Kärcher. Gracias a la mayor anchura del chorro se consigue un aumento de la eficacia, lo que se traduce en un menor consumo de energía y agua. Los sustratos sensibles, como fachadas enlucidas o paredes de madera, se limpian con suavidad. La eco!Booster es adecuada para hidrolimpiadoras de agua caliente y fría (hasta 85 °C) de Kärcher, es compatible con la interfaz EASY!Lock y tiene el tamaño de boquilla 060. Con el revolucionario concepto de boquilla, se aspira aire para guiar el chorro de agua. Los resultados de limpieza de primera clase que se consiguen en menos tiempo son especialmente importantes en sectores como la construcción o la limpieza de vehículos.