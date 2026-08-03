eco!Booster TR 060
eco!Booster con un 50 % más de rendimiento en superficie que la boquilla de alto rendimiento de Kärcher; ideal para superficies delicadas. Diseñado para hidrolimpiadoras de agua caliente y fría con tamaño de boquilla 060.
eco!Booster impresiona con un rendimiento en superficie un 50 % mayor que la boquilla de alto rendimiento de Kärcher. Gracias a la mayor anchura del chorro se consigue un aumento de la eficacia, lo que se traduce en un menor consumo de energía y agua. Los sustratos sensibles, como fachadas enlucidas o paredes de madera, se limpian con suavidad. La eco!Booster es adecuada para hidrolimpiadoras de agua caliente y fría (hasta 85 °C) de Kärcher, es compatible con la interfaz EASY!Lock y tiene el tamaño de boquilla 060. Con el revolucionario concepto de boquilla, se aspira aire para guiar el chorro de agua. Los resultados de limpieza de primera clase que se consiguen en menos tiempo son especialmente importantes en sectores como la construcción o la limpieza de vehículos.
Características y ventajas
Rendimiento de limpieza un 50 % superior en comparación con el chorro plano
50 % más de eficiencia hídrica¹⁾
Eficiencia energética¹⁾ un 50 % superior¹⁾
Versatilidad de uso
Especificaciones
Características técnicas
|Presión (bar)
|máx. 300
|Temperatura (°C)
|máx. 85
|Tamaño de la boquilla ( )
|60
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Limpieza de fachadas
- Aplicaciones municipales como, por ejemplo, la limpieza de fachadas o vallas.
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de establos en el sector agrícola