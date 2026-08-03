Filter Bulk Package Fleece, 200 Unidad(es), T 10/1, T 15/1

Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 200 unidades.

Extremadamente resistente a la rotura, de tres capas, tipo de polvo M, paquete grande, capacidad de llenado de dos a tres veces mayor, como mínimo, que una bolsa de filtro de papel gracias a la estructura de fieltro. Estándar para T 10/1 y T 12/1

Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 200
Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 9,9
Equipos compatibles
Productos actuales