El sistema de filtro Duo!Pure, compuesto por un filtro plegado plano y un filtro de esponja, protege la fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 4 de la humedad de manera fiable y garantiza una excelente filtración. Gracias al filtro plegado plano de gran eficacia se capturan incluso las partículas más pequeñas presentes en el aire. Ideal para su uso en seco sobre alfombras y moquetas.