Filter set FCV 4
Sistema de filtro Duo!Pure fiable de dos posiciones de regulación para la fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 4 de Kärcher, compuesto por un filtro plegado plano y un filtro de esponja.
El sistema de filtro Duo!Pure, compuesto por un filtro plegado plano y un filtro de esponja, protege la fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 4 de la humedad de manera fiable y garantiza una excelente filtración. Gracias al filtro plegado plano de gran eficacia se capturan incluso las partículas más pequeñas presentes en el aire. Ideal para su uso en seco sobre alfombras y moquetas.
Características y ventajas
Eficaz sistema de filtrado Duo!Pure con dos posiciones de regulación
- Filtración fiable con filtro plegado plano y filtro de esponja
Cambio sencillo y rápido
Seguras y duraderas
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|60 x 70 x 30
Campos de aplicación
- Espacios interiores