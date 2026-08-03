El sistema de filtro múltiple Duo!Pure, compuesto por un filtro plegado plano y un filtro de esponja, protege de forma fiable las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable KFL 1, FCV 2 y FCV 3 de la humedad y garantiza una filtración excelente. Gracias al filtro plegado plano de gran eficacia se capturan incluso las partículas más pequeñas presentes en el aire. Ideal para su uso en seco sobre alfombras y moquetas.