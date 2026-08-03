Filtro HEPA 14 para T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp y T 15/1 Bp
Aumenta la capacidad de filtrado y mejora el aire de salida: el filtro HEPA 14 de alta efectividad ofrece un grado de separación del 99,995 % y está certificado conforme a la norma de ensayo DIN EN 1822:2019.
Cumple los elevados estándares de seguridad de zonas higiénicamente sensibles: nuestro filtro HEPA 14 de alta efectividad certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019 destaca con un grado de separación del 99,995 %, reteniendo así incluso las partículas más pequeñas en un margen de pocas micras. Permite capturar aerosoles, virus y gérmenes prácticamente en su totalidad de manera efectiva evitando que retornen al aire ambiente.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2