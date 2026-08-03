Filtro HEPA 14 para T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp y T 15/1 Bp

Aumenta la capacidad de filtrado y mejora el aire de salida: el filtro HEPA 14 de alta efectividad ofrece un grado de separación del 99,995 % y está certificado conforme a la norma de ensayo DIN EN 1822:2019.

Cumple los elevados estándares de seguridad de zonas higiénicamente sensibles: nuestro filtro HEPA 14 de alta efectividad certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019 destaca con un grado de separación del 99,995 %, reteniendo así incluso las partículas más pequeñas en un margen de pocas micras. Permite capturar aerosoles, virus y gérmenes prácticamente en su totalidad de manera efectiva evitando que retornen al aire ambiente.

Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Equipos compatibles
Productos actuales