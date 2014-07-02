Filtro previo para bomba, pequeño
Filtro previo de bomba para proteger las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento de agua de partículas de suciedad gruesa o arena.
Filtro previo de bomba para todas las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento de agua convencionales, especialmente para equipos sin filtro integrado y con un caudal de hasta 4000 l/h. El filtro previo protege la bomba de forma eficaz de las partículas de suciedad gruesa o arena, y de este modo alarga su vida útil. El conector del filtro puede desmontarse y limpiarse. La anchura de malla del filtro fino es de 250 µm (0,25 mm). El filtro previo de bomba es apropiado para todos los tipos de bombas mencionados anteriormente con una rosca de empalme G1 (33,3 mm).
Características y ventajas
Filtro extraíble
- El filtro se puede limpiar con agua corriente y así siempre se puede volver a utilizar de nuevo.
Filtro previo de la bomba, pequeño
- Para bombas con un caudal de agua de hasta 4000 l/h
Filtro previo
- Para proteger adicionalmente la bomba de partículas de suciedad gruesa y arena
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaños
|Hasta una anchura de malla de 4000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
|Anchura de malla (mm)
|0,25
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|122 x 189 x 194
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Filtración de suciedad en el agua
RECAMBIOS Filtro previo para bomba, pequeño
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
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