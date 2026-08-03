Hojas de sierra

Precisas y minuciosas: las hojas de sierra son aptas para serrar madera con motosierra a batería PGS 4-18 y garantizan resultados de corte óptimos.

Calidad que sorprende: para que el corte de las ramas sea preciso y requiera poco esfuerzo. Gracias al sistema de sustitución sin herramientas, además es posible cambiar las hojas de sierra fácilmente y con rapidez.

Características y ventajas
Hojas de sierra made in Germany
  • Para un óptimo rendimiento de corte.
Cambio de hojas de sierra sin herramientas
  • Cambio rápido y fácil de la hoja de sierra sin herramientas adicionales.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 152 x 2 x 20
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Ramas