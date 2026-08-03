Hojas de sierra
Precisas y minuciosas: las hojas de sierra son aptas para serrar madera con motosierra a batería PGS 4-18 y garantizan resultados de corte óptimos.
Calidad que sorprende: para que el corte de las ramas sea preciso y requiera poco esfuerzo. Gracias al sistema de sustitución sin herramientas, además es posible cambiar las hojas de sierra fácilmente y con rapidez.
Características y ventajas
Hojas de sierra made in Germany
- Para un óptimo rendimiento de corte.
Cambio de hojas de sierra sin herramientas
- Cambio rápido y fácil de la hoja de sierra sin herramientas adicionales.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|152 x 2 x 20
Campos de aplicación
- Ramas