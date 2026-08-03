Esta luz de trabajo LED se ha desarrollado especialmente para el montaje directo en boquillas de equipos de líquido a pellets (L2P) y mejora la iluminación de la zona de trabajo. Unas condiciones de iluminación inadecuadas pueden perjudicar el resultado de la limpieza. Con un flujo luminoso de 170 lúmenes, la luz LED proporciona una iluminación óptima y mejora la visibilidad durante al menos 5 horas de trabajo. Se coloca simplemente acoplándola a la boquilla. Gracias a su reducido peso, la luz no afecta al manejo del equipo. La luz de trabajo también es estanca al agua. En el equipo de serie viene incluida una batería de iones de litio CR123; las baterías adicionales están disponibles por separado.