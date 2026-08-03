Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm

Lanza pulverizadora giratoria Classic con placas de mango ergonómicas en versión de acero inoxidable robusta y de alta calidad. También apta para hidrolimpiadoras de agua caliente de Kärcher.

Especificaciones

Características técnicas

Longitud (mm) 600
Temperatura (°C) máx. 155
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,8
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