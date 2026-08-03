K!Control SB con sistema de pago externo
El K!Control permite iniciar programas de lavado a través de un sistema de pago externo y garantiza un manejo sencillo en las instalaciones de lavado en autoservicio.
El K!Control destaca por su diseño moderno y su fácil manejo. Está diseñado para utilizar un sistema de pago externo y permite a los clientes iniciar cómodamente sus programas de lavado. El panel de control con una gran pantalla de 7 pulgadas y un botón giratorio guía al cliente de forma visual e intuitiva a través de cada programa de lavado para obtener un resultado perfecto. La pantalla muestra en tiempo real el tiempo restante y el crédito restante, para que el cliente tenga siempre una visión general completa del lavado de su vehículo. K!Control puede equiparse opcionalmente con un pie de apoyo para que pueda colocarse en un lugar destacado y de fácil acceso. Opcionalmente, también puede equiparse con tiras laterales LED luminosas.
Características y ventajas
Panel de control con gran pantalla de 7" y botón giratorio
- Visión general completa del lavado.
- Visualización en tiempo real del tiempo restante o del crédito restante.
Pie de apoyo opcional
- Posibilidad de colocación en un lugar destacado.
- Alta visibilidad y fácil acceso.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|16,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|500 x 380 x 250
Videos
Campos de aplicación
- Sistema de inicio y pago para instalaciones de lavado en autoservicio