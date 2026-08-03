El K!Control destaca por su diseño moderno y su fácil manejo. Está diseñado para utilizar un sistema de pago externo y permite a los clientes iniciar cómodamente sus programas de lavado. El panel de control con una gran pantalla de 7 pulgadas y un botón giratorio guía al cliente de forma visual e intuitiva a través de cada programa de lavado para obtener un resultado perfecto. La pantalla muestra en tiempo real el tiempo restante y el crédito restante, para que el cliente tenga siempre una visión general completa del lavado de su vehículo. K!Control puede equiparse opcionalmente con un pie de apoyo para que pueda colocarse en un lugar destacado y de fácil acceso. Opcionalmente, también puede equiparse con tiras laterales LED luminosas.