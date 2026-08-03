K!Control SB con terminal de tarjetas de crédito y verificador de monedas
K!Control es un sistema de inicio y pago con verificador de monedas y terminal para tarjetas de crédito que permite realizar pagos con monedas y sin contacto.
Con un diseño moderno, un control intuitivo y múltiples opciones de pago, K!Control ofrece un proceso de inicio y pago cómodo y seguro en las instalaciones de lavado en autoservicio. El equipo dispone de un terminal para tarjetas de crédito integrado y un verificador de monedas electrónico, de modo que los clientes pueden pagar sus programas de lavado de forma flexible con monedas o sin contacto. El panel de control con una gran pantalla de 7 pulgadas y un botón giratorio guía al cliente de forma visual e intuitiva a través de cada programa de lavado. La pantalla muestra en tiempo real el tiempo restante y el crédito restante, para que el cliente tenga siempre una visión general. K!Control puede equiparse opcionalmente con un pie de apoyo, de modo que pueda colocarse en un lugar destacado para una visibilidad perfecta y un fácil acceso. Opcionalmente, también puede equiparse con tiras laterales LED luminosas.
Características y ventajas
Panel de control con gran pantalla de 7" y botón giratorio
- Visión general completa del lavado.
- Visualización en tiempo real del tiempo restante o del crédito restante.
Terminal para tarjetas de crédito y verificador de monedas electrónico
- Pago sencillo y sin contacto en el box de lavado.
Pie de apoyo opcional
- Posibilidad de colocación en un lugar destacado.
- Alta visibilidad y fácil acceso.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|17,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|500 x 380 x 280
Videos
Campos de aplicación
- Sistema de inicio y pago para instalaciones de lavado en autoservicio