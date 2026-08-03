Con un diseño moderno, un control intuitivo y múltiples opciones de pago, K!Control ofrece un proceso de inicio y pago cómodo y seguro en las instalaciones de lavado en autoservicio. El equipo dispone de un terminal para tarjetas de crédito integrado y un verificador de monedas electrónico, de modo que los clientes pueden pagar sus programas de lavado de forma flexible con monedas o sin contacto. El panel de control con una gran pantalla de 7 pulgadas y un botón giratorio guía al cliente de forma visual e intuitiva a través de cada programa de lavado. La pantalla muestra en tiempo real el tiempo restante y el crédito restante, para que el cliente tenga siempre una visión general. K!Control puede equiparse opcionalmente con un pie de apoyo, de modo que pueda colocarse en un lugar destacado para una visibilidad perfecta y un fácil acceso. Opcionalmente, también puede equiparse con tiras laterales LED luminosas.