K!Control SB con verificador de monedas
El K!Control es un sistema de inicio y pago con verificador de monedas que permite iniciar cómodamente los programas de lavado con monedas.
El K!Control destaca por su diseño moderno y su fácil manejo. El equipo dispone de un verificador electrónico de monedas, de modo que los clientes pueden iniciar cómodamente sus programas de lavado con monedas. El panel de control con una gran pantalla de 7 pulgadas y un botón giratorio guía al cliente de forma visual e intuitiva a través de cada programa de lavado para obtener un resultado perfecto. La pantalla también muestra en tiempo real el tiempo restante y el crédito restante, de modo que el cliente siempre tiene una visión completa del lavado de su vehículo. K!Control puede equiparse opcionalmente con un pie de apoyo para que pueda colocarse en un lugar destacado y de fácil acceso. Además, puede equiparse con tiras laterales LED luminosas.
Características y ventajas
Panel de control con gran pantalla de 7" y botón giratorio
- Visión general completa del lavado.
- Visualización en tiempo real del tiempo restante o del crédito restante.
Monedero electrónico
- Pago sencillo en el box de lavado.
- Pago con monedas o fichas.
- Comprobación multidimensional de las monedas para minimizar la introducción de moneda falsa.
Pie de apoyo opcional
- Posibilidad de colocación en un lugar destacado.
- Alta visibilidad y fácil acceso.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|16,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|500 x 380 x 250
Videos
Campos de aplicación
- Sistema de inicio y pago para instalaciones de lavado en autoservicio