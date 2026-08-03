El K!Control destaca por su diseño moderno y su fácil manejo. El equipo dispone de un verificador electrónico de monedas, de modo que los clientes pueden iniciar cómodamente sus programas de lavado con monedas. El panel de control con una gran pantalla de 7 pulgadas y un botón giratorio guía al cliente de forma visual e intuitiva a través de cada programa de lavado para obtener un resultado perfecto. La pantalla también muestra en tiempo real el tiempo restante y el crédito restante, de modo que el cliente siempre tiene una visión completa del lavado de su vehículo. K!Control puede equiparse opcionalmente con un pie de apoyo para que pueda colocarse en un lugar destacado y de fácil acceso. Además, puede equiparse con tiras laterales LED luminosas.