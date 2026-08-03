Con las potentes cuchillas de corte, el musgo, la maleza y las malas hierbas son cosa del pasado, incluso en zonas de difícil acceso que no se pueden alcanzar con un cortacésped. El kit básico contiene un portacuchillas con 10 cuchillas de corte que pueden sustituirse fácilmente y sin necesidad de herramientas. Es posible emplearlo en todos los cortabordes a batería de 18 V y 36 V de Kärcher.