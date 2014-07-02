Kit de paños de microfibra para las boquillas para suelos Classic y Comfort

2 paños para suelos para una mejor disolución y recogida de suciedad.

2 paños para suelos de microfibra para desprender y recoger mejor la suciedad. Para una limpieza de suelos sencilla con resultados brillantes sobre diferentes superficies, como baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.

Características y ventajas
Paño para suelos suave de lana de microfibra de alta calidad
  • Óptima disolución de la suciedad, alto grado de recogida de suciedad; la microfibra garantiza unos buenos resultados de limpieza en todas las superficies resistentes.
Microfibra de alta calidad
  • Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones

Características técnicas

Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 400 x 110 x 8
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros