Una vez desgastadas las cerdas de larga vida útil del cepillo para juntas XXL, deben sustituirse para seguir obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. Para ello, se puede extraer fácilmente la tira de cepillos completa y sustituirla por una nueva. Esta opción no solo es beneficiosa para su bolsillo, sino también para el medio ambiente.