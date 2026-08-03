Lanza pulverizadora Classic EASY!Lock, 1050 mm

Lanza pulverizadora de alta presión con atornilladura EASY!Lock de la gama Classic de Kärcher. También apta para hidrolimpiadoras de agua caliente de Kärcher.

Especificaciones

Características técnicas

Longitud (mm) 1050
Temperatura (°C) máx. 155
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 1