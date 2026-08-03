Lanza pulverizadora Classic EASY!Lock, 1050 mm
Lanza pulverizadora de alta presión con atornilladura EASY!Lock de la gama Classic de Kärcher. También apta para hidrolimpiadoras de agua caliente de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|1
Equipos compatibles
Productos actuales
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