Lanza pulverizadora de doble chorro, 960 mm
Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apto sobre todo para la agricultura (p. ej., para la limpieza de establos).
Especificaciones
Características técnicas
|Máx. presión de trabajo (bar)
|310
|Longitud (mm)
|960
|Temperatura (°C)
|máx. 150
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,8
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