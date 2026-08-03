Manguera de alta presión Classic, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock

Manguera de alta presión con cómodo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock de la serie Classic de Kärcher. También apta para hidrolimpiadoras de agua caliente.

Especificaciones

Características técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Longitud (m) 10
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 3,1
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