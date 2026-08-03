Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|20
|Rosca de empalme
|1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
|Peso (con embalaje) (kg)
|7
Equipos compatibles
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