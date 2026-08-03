Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS

Especificaciones

Características técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 20
Rosca de empalme 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Peso (con embalaje) (kg) 7