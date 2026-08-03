Pack de paños KV 4

Kit combinado completo formado por paño abrasivo, paño para baldosas y paño suave. El paño se puede fijar fácilmente al vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. Adecuado a las necesidades de la superficie.

Limpieza óptima: el kit combinado, compuesto por un paño abrasivo, un paño para baldosas y un paño suave, ofrece el producto adecuado para cada superficie. Los paños se colocan fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. Con este kit podrá limpiar la suciedad ligera y la más difícil, además de superficies delicadas y resistentes. Otra ventaja es que los paños son lavables, por lo que se pueden reutilizar inmediatamente después de la limpieza.

Características y ventajas
Fácil de colocar y quitar
Lavable
  • Lavable a 60 °C, reutilizable.
Paños especiales para fregar
  • Perfectos para todas las superficies.
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 3
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 261 x 106 x 12
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies resistentes a los arañazos
  • Superficies sensibles