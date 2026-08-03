Limpieza óptima: el kit combinado, compuesto por un paño abrasivo, un paño para baldosas y un paño suave, ofrece el producto adecuado para cada superficie. Los paños se colocan fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. Con este kit podrá limpiar la suciedad ligera y la más difícil, además de superficies delicadas y resistentes. Otra ventaja es que los paños son lavables, por lo que se pueden reutilizar inmediatamente después de la limpieza.