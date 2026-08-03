Pack de paños KV 4
Kit combinado completo formado por paño abrasivo, paño para baldosas y paño suave. El paño se puede fijar fácilmente al vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. Adecuado a las necesidades de la superficie.
Limpieza óptima: el kit combinado, compuesto por un paño abrasivo, un paño para baldosas y un paño suave, ofrece el producto adecuado para cada superficie. Los paños se colocan fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. Con este kit podrá limpiar la suciedad ligera y la más difícil, además de superficies delicadas y resistentes. Otra ventaja es que los paños son lavables, por lo que se pueden reutilizar inmediatamente después de la limpieza.
Características y ventajas
Fácil de colocar y quitar
Lavable
- Lavable a 60 °C, reutilizable.
Paños especiales para fregar
- Perfectos para todas las superficies.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|3
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|261 x 106 x 12
Campos de aplicación
- Superficies resistentes a los arañazos
- Superficies sensibles