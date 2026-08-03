Paño para baldosas KV 4
Las fibras del paño para baldosas son ideales para desprender y absorber la suciedad de baldosas y juntas. El paño se puede fijar fácilmente al vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación.
El paño para baldosas KV 4 se coloca fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. Cuenta con una combinación inteligente de fibras que desprenden y absorben la suciedad de forma óptima. Estas excelentes fibras abrasivas se adaptan perfectamente a las superficies y eliminan rápidamente y sin dejar restos la suciedad resistente de baldosas y juntas, como, por ejemplo, los restos de jabón.
Características y ventajas
cierre de autofijación
Lavable
- Lavable a 60 °C, reutilizable.
Excelentes fibras abrasivas
- Limpieza perfecta de juntas.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|261 x 106 x 12
Campos de aplicación
- Baldosas