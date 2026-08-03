Paño para baldosas KV 4

Las fibras del paño para baldosas son ideales para desprender y absorber la suciedad de baldosas y juntas. El paño se puede fijar fácilmente al vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. 

El paño para baldosas KV 4 se coloca fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. Cuenta con una combinación inteligente de fibras que desprenden y absorben la suciedad de forma óptima. Estas excelentes fibras abrasivas se adaptan perfectamente a las superficies y eliminan rápidamente y sin dejar restos la suciedad resistente de baldosas y juntas, como, por ejemplo, los restos de jabón. 

Características y ventajas
cierre de autofijación
Lavable
  • Lavable a 60 °C, reutilizable.
Excelentes fibras abrasivas
  • Limpieza perfecta de juntas.
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 2
Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 261 x 106 x 12
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Baldosas