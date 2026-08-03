El paño para baldosas KV 4 se coloca fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. Cuenta con una combinación inteligente de fibras que desprenden y absorben la suciedad de forma óptima. Estas excelentes fibras abrasivas se adaptan perfectamente a las superficies y eliminan rápidamente y sin dejar restos la suciedad resistente de baldosas y juntas, como, por ejemplo, los restos de jabón.