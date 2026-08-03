Paños abrasivos KV 4

Sin esfuerzo, rápido y efectivo: el paño abrasivo se coloca fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 con un sistema de autofijación y sirve para eliminar la suciedad más difícil de superficies resistentes.

Gracias a sus fibras abrasivas de alta calidad, el paño abrasivo KV 4 está especialmente diseñado para eliminar la suciedad más difícil de superficies resistentes. Entre ellas se encuentran las superficies resistentes a los arañazos, como las placas de cocina, hornos, parrillas, ventanas y baldosas. El paño se coloca fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. El paño abrasivo es resistente y lavable, por lo que puede reutilizarse inmediatamente tras la limpieza.

Características y ventajas
cierre de autofijación
  • Fácil de colocar y quitar.
Lavable
  • Lavable a 60 °C, reutilizable.
Fibras abrasivas
  • Desprende la suciedad rápidamente.
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 2
Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 261 x 106 x 8
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies resistentes a los arañazos
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Mamparas de ducha/bañeras