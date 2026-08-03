Paños abrasivos KV 4
Sin esfuerzo, rápido y efectivo: el paño abrasivo se coloca fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 con un sistema de autofijación y sirve para eliminar la suciedad más difícil de superficies resistentes.
Gracias a sus fibras abrasivas de alta calidad, el paño abrasivo KV 4 está especialmente diseñado para eliminar la suciedad más difícil de superficies resistentes. Entre ellas se encuentran las superficies resistentes a los arañazos, como las placas de cocina, hornos, parrillas, ventanas y baldosas. El paño se coloca fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. El paño abrasivo es resistente y lavable, por lo que puede reutilizarse inmediatamente tras la limpieza.
Características y ventajas
cierre de autofijación
- Fácil de colocar y quitar.
Lavable
- Lavable a 60 °C, reutilizable.
Fibras abrasivas
- Desprende la suciedad rápidamente.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|261 x 106 x 8
Campos de aplicación
- Superficies resistentes a los arañazos
- Superficies de ventanas y de cristal
- Superficies de trabajo de la cocina
- Mamparas de ducha/bañeras