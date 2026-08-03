Gracias a sus fibras abrasivas de alta calidad, el paño abrasivo KV 4 está especialmente diseñado para eliminar la suciedad más difícil de superficies resistentes. Entre ellas se encuentran las superficies resistentes a los arañazos, como las placas de cocina, hornos, parrillas, ventanas y baldosas. El paño se coloca fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. El paño abrasivo es resistente y lavable, por lo que puede reutilizarse inmediatamente tras la limpieza.