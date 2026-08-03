Paños KV 4 Soft
El paño KV 4 Soft es muy suave y es adecuado para eliminar la suciedad ligera de superficies delicadas. El paño se puede fijar fácilmente al vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación.
Limpieza óptima: el paño KV 4 Soft limpia de forma cuidadosa y sin pelusas gracias a sus finas fibras. El paño para baldosas KV se coloca fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. Es ideal para superficies que pueden rayarse, como frentes de cocinas, madera y pantallas.
Características y ventajas
cierre de autofijación
- Fácil de colocar y quitar.
Lavable
- Lavable a 60 °C, reutilizable.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|261 x 106 x 6
Campos de aplicación
- Superficies sensibles