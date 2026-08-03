Paños KV 4 Soft

El paño KV 4 Soft es muy suave y es adecuado para eliminar la suciedad ligera de superficies delicadas. El paño se puede fijar fácilmente al vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación.

Limpieza óptima: el paño KV 4 Soft limpia de forma cuidadosa y sin pelusas gracias a sus finas fibras. El paño para baldosas KV se coloca fácilmente en el vibrapad a batería KV 4 mediante un sistema de autofijación. Es ideal para superficies que pueden rayarse, como frentes de cocinas, madera y pantallas.

Características y ventajas
cierre de autofijación
  • Fácil de colocar y quitar.
Lavable
  • Lavable a 60 °C, reutilizable.
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 2
Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 261 x 106 x 6
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies sensibles