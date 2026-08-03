Pistola Food de alta presión de gama alta
Pistola manual de gama alta con caudal optimizado. Pérdidas mínimas de presión, incluso con caudales de agua de hasta 2500 l/h. Robustez y larga vida útil para el uso profesional. Los materiales aptos para alimentos y resistentes al agua de mar ofrecen los mejores requisitos para su uso en el sector alimentario y en la industria. Conexión para mangueras de alta presión M 22 × 1,5.
Especificaciones
Características técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|300
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Color
|antracita
|Peso (con embalaje) (kg)
|1