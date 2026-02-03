Pistola G 180 Q COMFORT!Hold
La pistola G 180 Q COMFORT!Hold para hidrolimpiadoras de alta presión garantiza la máxima comodidad al reducir la fuerza de sujeción.
Limpieza a alta presión mucho más fácil: con la pistola G 180 Q COMFORT!Hold. Gracias al innovador mecanismo COMFORT!Hold, la fuerza de sujeción se reduce hasta en un 50 %*. Así, no solo se contrarrestan la tensión y la fatiga, sino que también se aumenta la productividad, lo cual resulta especialmente importante para aplicaciones prolongadas y para limpiar grandes superficies. Para una limpieza aún más eficaz, el detergente puede aplicarse directamente a través de la pistola si la hidrolimpiadora dispone de un sistema de aspiración de detergente. La cómoda conexión Quick Connect facilita la instalación de la manguera de alta presión. La pistola es adecuada para todas las hidrolimpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7 *Al comparar la fuerza necesaria para sostener el gatillo de la nueva pistola COMFORT!Hold de Kärcher con pistolas estándar de Kärcher. El valor exacto varía en función del equipo utilizado.
Características y ventajas
Mecanismo COMFORT!Hold
- Alivia la musculatura, aumenta el confort y contribuye así a aumentar la productividad.
Quick Connect
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Conexión de bayoneta
- Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Aplicación de detergente sin lanza pulverizadora directamente a través de la pistola
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Boquilla de enjuague directamente en la pistola (sin lanza pulverizadora)
- Eliminación eficiente y rápida de la suciedad disuelta.
Seguro para niños
- El gatillo de la pistola se bloquea.
Compatible con todas las hidrolimpiadoras K 2-K 7 de Kärcher con conexión Quick Connect
- Ideal para sustituciones o actualizaciones posteriores.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|548 x 191 x 38
