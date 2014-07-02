Portaboquillas de bola
Para la conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro concentrado a chorro plano, así como la aspiración de detergente a baja presión, girando una tuerca moleteada, sin acoplamiento de boquilla (se necesita la boquilla de alto rendimiento específica de Kärcher).
Especificaciones
Características técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus