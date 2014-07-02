Portaboquillas de bola

Para la conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro concentrado a chorro plano, así como la aspiración de detergente a baja presión, girando una tuerca moleteada, sin acoplamiento de boquilla (se necesita la boquilla de alto rendimiento específica de Kärcher).

Especificaciones

Características técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Equipos compatibles
Productos actuales