Protección contra salpicaduras L2P
Protección contra salpicaduras ajustable para los trabajos de limpieza con sistemas de chorro de hielo seco en líquido a pellet.
La eficiente protección contra salpicaduras protege de manera fiable de la suciedad que se desprende durante la pulverización con hielo seco y protege a la persona usuaria. Para ello, simplemente se coloca en la boquilla de chorro de hielo seco y, gracias a su diseño inteligente, se adapta fácil y rápidamente al tamaño de esta y a la superficie que se va a limpiar.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1