La eficiente protección contra salpicaduras protege de manera fiable de la suciedad que se desprende durante la pulverización con hielo seco y protege a la persona usuaria. Para ello, simplemente se coloca en la boquilla de chorro de hielo seco y, gracias a su diseño inteligente, se adapta fácil y rápidamente al tamaño de esta y a la superficie que se va a limpiar.