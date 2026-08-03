Rodillo universal FCV 4
Rodillo universal Pure!Roll® para una limpieza y conservación cuidadosas de todos los suelos. Sin pelusas, muy absorbente, resistente y lavable a 60 °C. Adecuado para la fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 4.
Limpieza fácil: el rodillo universal para la fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 4 de Kärcher permite limpiar y conservar cuidadosamente todos los suelos, incluido el parqué. El rodillo universal de alta calidad no deja pelusas, tiene una gran potencia de succión y es sumamente resistente. Nuestros rodillos Pure!Roll® son aptos para el lavado a máquina a hasta 60 °C.
Características y ventajas
Pure!Roll® con microfibras de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Especialmente impecable
- Un trabajo higiénico en distintos ámbitos de aplicación (sanitarios, cocina, griferías, etc.)
- En combinación con el sistema de doble depósito de las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable de Kärcher, se elimina de forma fiable hasta el 99 % de todas las bacterias del suelo (probado en el laboratorio).
Especificaciones
Características técnicas
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|250 x 57 x 57
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Parqué sellado