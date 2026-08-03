Limpieza fácil: el rodillo universal para la fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 4 de Kärcher permite limpiar y conservar cuidadosamente todos los suelos, incluido el parqué. El rodillo universal de alta calidad no deja pelusas, tiene una gran potencia de succión y es sumamente resistente. Nuestros rodillos Pure!Roll® son aptos para el lavado a máquina a hasta 60 °C.