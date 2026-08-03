Rodillo universal KFL 1, FCV 2, FCV 3

Rodillo universal para una limpieza y conservación cuidadosas de todos los suelos. Sin pelusas, absorbente y resistente. Adecuado para las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable KFL 1, FCV 2 y FCV 3.

Limpieza fácil: el rodillo universal para las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable KFL 1, FCV 2 y FCV 3 de Kärcher permite limpiar y conservar cuidadosamente todos los suelos, incluido el parqué. El rodillo universal de alta calidad no deja pelusas, tiene una gran potencia de succión y es sumamente resistente.

Características y ventajas
Microfibra 100 % de alta calidad
  • Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
Especialmente impecable
  • Un trabajo higiénico en distintos ámbitos de aplicación (sanitarios, cocina, griferías, etc.)
  • En combinación con el sistema de doble depósito de las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable de Kärcher, se elimina de forma fiable hasta el 99 % de todas las bacterias del suelo (probado en el laboratorio).
Especificaciones

Características técnicas

Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 247 x 132 x 60
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Parqué sellado