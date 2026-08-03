Limpieza fácil: el rodillo universal para las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable KFL 1, FCV 2 y FCV 3 de Kärcher permite limpiar y conservar cuidadosamente todos los suelos, incluido el parqué. El rodillo universal de alta calidad no deja pelusas, tiene una gran potencia de succión y es sumamente resistente.